Yoğun kar yağışı haberleri tatil beklentilerini de beraberinde getirdi. Ülkenin Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pek çok ilde yaşanan kar yağışı ve fırtına ulaşımı olumsuz etkilendi. Türkiye genelinde devam eden kar yağışıyla beraber ülkenin birçok kentinde eğitim ve öğretime ara verildi. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Erzurum, Denizli, Kayseri ve Uşak’ta okullar tatil mi?