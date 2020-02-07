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Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 08:30, /

Kar tatili olan iller hangileri? Erzurum, Denizli, Kayseri ve Uşak’ta okullar tatil mi?

Türkiye’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı ve fırtına uyarıları ardından gözler kar tatili haberlerine çevrildi. Kar yağışının olduğu illerde ikamet eden veliler ve eğitim gören öğrenciler, illerinde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Erzurum, Denizli, Kayseri ve Uşak’ta okullar tatil mi? Bugün hangi illerde kar tatili var?

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Yoğun kar yağışı haberleri tatil beklentilerini de beraberinde getirdi. Ülkenin Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pek çok ilde yaşanan kar yağışı ve fırtına ulaşımı olumsuz etkilendi. Türkiye genelinde devam eden kar yağışıyla beraber ülkenin birçok kentinde eğitim ve öğretime ara verildi. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Erzurum, Denizli, Kayseri ve Uşak’ta okullar tatil mi?

2İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL

İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.
Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

3ISPARTADA OKULLAR TATİL

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın köylerdeki okullarla taşımalı eğitime ara verildi.Yalvaç ilçesinde kar yağışı etkisini gösterirken, eğitim öğretimde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 7 Şubat Cuma günü ilçeye bağlı köylerdeki okullarla taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

4TUNCELİDE OKULLAR TATİL

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.Kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ilçedeki okullarda yarın ve 7 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

5AĞRIDA OKULLARA 1 GÜN ARA VERİLDİ

AĞRI'DA OKULLARA 1 GÜN ARA VERİLDİ

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni ile il merkezine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullar 7 Şubat Cuma günü tatil edildi.

6ERZURUM, KAYSERİ VE UŞAKTA OKULLAR TATİL Mİ

ERZURUM, KAYSERİ VE UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının olduğu Erzurum, Kayseri ve Uşak'ta da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu ancak bu illerin valiliğinden bir açıklama gelmedi. Valiliklerden gelen son dakika kar açıklamalarını haberlerimizde vereceğiz. 

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