Gündem Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 10:36 | 19 Kasım 2021 - 10:36

Kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi

Türkiye’nin yüksek noktalarından kar haberleri gelmeye başladı ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler henüz kar yüzü görmedi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki, kar ne zaman, nerelerde yağacak?