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Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 10:36 | 

Kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi

Türkiye’nin yüksek noktalarından kar haberleri gelmeye başladı ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler henüz kar yüzü görmedi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki, kar ne zaman, nerelerde yağacak?

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Türkiye’nin bazı noktalarından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporuyla kar yağışının meydana geleceği illeri paylaşıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
2
Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
3
Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
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