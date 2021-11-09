Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den gelen son dakika soğuk ve yağış uyarıları

KAR NERELERE YAĞACAK? Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, bölgenin 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.



Rüzgarın Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Tahminlere göre perşembe günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



