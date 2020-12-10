Kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den son tahminler

ÜÇ BÜYÜK KENTTE DURUM Duyuruda, üç büyük kentte gelecek üç gün boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.



Buna göre, Ankara'da hava yarın parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günlerinde çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların 11 ile 13 dereceler arasında olacağı öngörülüyor.



İstanbul'da hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri ise çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklıkların 15-16 derece olacağı tahmin ediliyor.



İzmir'de üç gün boyunca aralıklı ve yerelde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. En yüksek sıcaklıkların 17 ile 19 dereceler arasında olması bekleniyor.



