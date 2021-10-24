Kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Peki, kar ne zaman yağacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den gelen son bilgiler...
Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.
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METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
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Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.