Kar ne zaman yağacak? İstanbul ve Ankara’da kar yağacak mı? Meteorolojiden kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 9