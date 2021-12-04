Kar ne zaman yağacak 2021- 2022? Meteoroloji Uzmanından kar yağışı tahminleri

Her yıl Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Türkiye'de görülen kar yağışları kışın başlangıcı olan Aralık ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Yılbaşında kar yağışı beklentisinde olan pek çok kişi, kusursuz manzaralara sahne olan kar ne zaman yağacak merak ediyor. Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki 2021- 2022 kar ne zaman yağacak? İşte uzmanınlan açıklamalar...