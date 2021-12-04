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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 14:28 | 

Kar ne zaman yağacak 2021- 2022? Meteoroloji Uzmanından kar yağışı tahminleri

Aralık ayının gelmesi ve yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kar ne zaman yağacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya nbaşlandı. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos ve fırtınaynın yanında soğuyan havalar kar beklentisini artırıyor. Peki 2021- 2022 kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroji uzmanından kar yağışı açıklaması...

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Her yıl Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Türkiye'de görülen kar yağışları kışın başlangıcı olan Aralık ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Yılbaşında kar yağışı beklentisinde olan pek çok kişi, kusursuz manzaralara sahne olan kar ne zaman yağacak merak ediyor. Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Peki 2021- 2022 kar ne zaman yağacak? İşte uzmanınlan açıklamalar...
22021-2022 KAR NE ZAMAN YAĞACAK

2021-2022 KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Son günlerde azalan sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarla birlikte kar yağışı beklentisi de artmaya başladı. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirtti. Şen açıklamasında, ‘Ankara dahil olmak üzere. Çarşamba günü Konya, Sivas ve bu civarlarda kar yağışı başlayacak’ dedi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul’un 8 günlük hava durumunda ise kar yağışı bulunmuyor.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan ise, ‘Batı bölgelerimiz Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç yurdumuzun tamamı yağışlı olacak. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte iç bölgelerimizde kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışları hafif kar yağışları olacak" açıklamasında bulundu.
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