Kar ne zaman, nerelere yağacak? İstanbul'da kar yağışı başladı mı? Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği bildirildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle hafta boyunca azalarak, hafta sonunda bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, pazartesiye kadar yurtta kalacak. AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul’da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da beklenen hava durumu ile ilgili olarak Twitter hesabından, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım.' açıklamasında bulundu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de beklenen kar yağışıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak’taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul’un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir.”
AKOM Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi.
Hafta ortasına kadar devam edecek Sibirya kökenli soğuk havanın, kar yağışını da beraberinde getireceği belirtildi.
AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.