Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! Kar yağışını fırsata çevirdiler: 'Sezonun ilkini deneyimledik'

#Erzincan#Kar Yağışı#Kayak Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 14:07

Erzincan'da geçen günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yoğun yağışın ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.