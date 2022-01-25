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Kar ile ilgili sözler: Kısa, anlamlı, romantik kar yağışı şiirleri, mesajları ve sözleri 2022

#Kar Yağışı#Twitter#Facebook

Kar ile ilgili şiirler ve sözler, gündeme geldi. Kış mevsiminin en güzel yansıması olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kış ve kar manzaralarını Whatsapp, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal mecralardan paylaşacak olanlar romantik kar şiirleri ile sosyal medyada adeta görsel şölen oluşturacak. Mutluluk, romantizm ve aşkı çağrıştıran kar yağışı ile sevdiklerine duygularını ifade edecek olanlar için en güzel kısa ve anlamlı kar mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte, ünlü şairlerin kar ile ilgili şiirler ve sözleri.

1/5Kar ile ilgili sözler: Kısa, anlamlı, romantik kar yağışı şiirleri, mesajları ve sözleri 2022

Kar sözleri, kar yağışının dinginliğini yansıtan en güzel duygulara tercüme oluyor. Romantik mesajlara aracı olan kar ile ilgili sözler kar manzaralarını taçlandıracak. Kar yağışı ile ilgili güzel sözler ve mesajlar aracılığı ile kış mevsiminin duygularını vurgulayarak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Romantik ve anlamlı kar sözleri sevginizi dile getirmenin en iyi yolu olacak. Birbirinden güzel kar sözleri, mesajları ve şiirlerinden derlemeleri haberimizde bulabilirsiniz...

2/5KAR İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

KAR İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

Sevdalısını bekleyen aşık gibi beklettin ama iyi ki geldin.

Ne kadar güzel bir sabah. Çocukluğumda olduğu gibi uyumuşum uyanmışım kar yağmış.

Gökyüzü gibiyim bak, için nasılda kar ağlıyor....

İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar. Kar tanesiKarsız kardan adamEn güzel saflık ve temizlik

Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın.

Geceleri pencereye pıtır pıtır vuran kar taneleri, yeni yağmış karın botların altında ezilirken çıkardığı çıtırtı, rüzgar sokaklarda uğuldarken demir sobadan yayılan sıcaklığı özledim.

3/5KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER

KAR İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Ahmet Muhip Dıranas – Kar

Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram…

Sezai Karakoç – Kar Şiiri

Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip gider
Her affın içinde bir intikam gelir gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın

4/5Kar ile ilgili sözler: Kısa, anlamlı, romantik kar yağışı şiirleri, mesajları ve sözleri 2022

Behçet Necatigil – Kar Kar

Kar kar
Farı, kalbim, farı da
Kapına yığılacak karları
Kürüyeme!
Ben senin necinim, kalbim
Kulun, kölen, müneccim
İşlerin, açmazlar – – koş aç, koş aç!

Nazım Hikmet – 21.1.924

Lambayı yakma, bırak,
sarı bir insan başı
düşmesin pencereden kara.
Kar yağıyor
karanlıklara.
Kar yağıyor
ve ben hatırlıyorum.
Kar…
Üflenen bir mum gibi
koskocaman ışıklar..
Ve şehir
kör bir insan gibi kaldı
altında yağan karın.
Lambayı yakma, bırak!
Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların
dilsiz olduklarını anlıyorum.
Kar yağıyor
ve ben hatırlıyorum

5/5Kar ile ilgili sözler: Kısa, anlamlı, romantik kar yağışı şiirleri, mesajları ve sözleri 2022

Cahit Sıtkı Tarancı – Kar ve Hatıralar

Kar yağıyor, yine kar, yine kar, yine mahşer gibi kar.
Sanki güller içinde gülen taze kadınlar,
Bana beyaz buseler, beyaz buseler yollar;
Sanki güller içinde gülen taze kadınlar.
Bir Rüya görür gibi gözümde sevinçler var.
Beyaz bir sükut işte: kar yağıyor, kar, kar, kar;
Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar.
Beyaz bir sükut işte: kar yağıyor, kar, kar, kar…

Ahmet Telli – Sıcak Bir Kış

Kar ayrılık hüznüdür ve ne çok
Ayrılıklar yaşandı şu son birkaç yılda
Yurdundan ayrılanları düşünüyorum ve birisi
Özledim diyor, ülkemin kar kokusunu da özledim

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#Kar Yağışı#Twitter#Facebook