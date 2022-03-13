Kar fırtınası nedir, aybar kar fırtınası ne demek? Aybar kar fırtınası hakkında uzman görüşleri

Aybar fırtınası, kar yağışının görüldüğü İstanbulluların gündeminde. Peş peşe gelen uyarılar ile tüm kentte kar yağışı perşembe gününden beri aralıklar ile kendisini gösteriyor. Son günlerin gündeminde yer alan 'Aybar' diye bir tanım aslında meteorolojik bilgilerde yok. Aybar Anadolu'da çetin geçen soğuk kış günlerinden dolayı halk tarafından takılan bir isim. Sözlükte ise gösterişli, heybetli ve görkemli anlamlarına geliyor.
Aybar fırtınasının yanı sıra 1987 Mart kışı da gündeme geldi. Kar yağışını da beraberinde getirecek olan soğuk hava tahminleri özellikle sosyal medyada 1987 Mart ile karşılaştırıldı.
1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu.
Hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, 1987 kışı ile ilgili iddialara ve aybar kar fırtınası ile ilgili tanımlara yönelik açıklamada bulundu. "1987’deki fırtınada da çok ciddi kar yağmıştı ve yollar kapanmıştı. Bu sefer öyle bir kar yağma ihtimalini çok görmüyorum" diyen Dr. Deniz Demirhan şu bilgileri paylaştı:
Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 cm yakın bir kar görülebilir. Ama şehir içinde olması çok zor, daha çok yüksek yerlerde gerçekleşir. Sıcaklık da çok düşecek. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini görebiliriz. Özellikle cumartesi günü İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış devam edebilir ve sıcaklık düşük olduğu için karlar ve buzlar yolda kalacaktır. Yani iki gün boyunca hayat normale dönmeyebilir.
'Aybar kar fırtınası' tanımına ilişkin de "Çok uzun yıllardır meteoroloji alanında çalışıyorum, hava olayları ilgili ‘Aybar’ kelimesini ilk duyuyorum" diyen Demirhan, "Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli… Yokuş yukarı çıkmak ya da aşağı inmek çok tehlikeli" diye konuştu.
Kar fırtınası veya tipi, hızı en az 56 km/s (35 mph) olan güçlü, sürekli rüzgarların neden olduğu ve uzun bir süre boyunca devam eden (genellikle üç saat veya daha fazla) karla ilişkili fırtına çeşididir. Şiddetli kar fırtınasında rüzgarın hızı 72 km/s (45 mph) üzerinde ve hava sıcaklığı -12 °C (10 °F) altında olurken görüş mesafesi sıfıra yakın bir hale gelir. Bir zeminsel kar fırtınasında ise kar yağmadığı halde zemindeki gevşek kar güçlü rüzgarlar tarafından kaldırılır ve fırtına hali oluşturulur.