Kar fırtınası nedir, aybar kar fırtınası ne demek? Aybar kar fırtınası hakkında uzman görüşleri

Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 cm yakın bir kar görülebilir. Ama şehir içinde olması çok zor, daha çok yüksek yerlerde gerçekleşir. Sıcaklık da çok düşecek. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini görebiliriz. Özellikle cumartesi günü İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağış devam edebilir ve sıcaklık düşük olduğu için karlar ve buzlar yolda kalacaktır. Yani iki gün boyunca hayat normale dönmeyebilir.



'Aybar kar fırtınası' tanımına ilişkin de "Çok uzun yıllardır meteoroloji alanında çalışıyorum, hava olayları ilgili ‘Aybar’ kelimesini ilk duyuyorum" diyen Demirhan, "Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli… Yokuş yukarı çıkmak ya da aşağı inmek çok tehlikeli" diye konuştu.