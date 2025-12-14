×
Kar bastırdı, yollar kapandı: Sürücülerin bekleyişi sürüyor

#Kar#Ardahan#TIR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 14:49

Yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile bazı yollar ulaşıma kapandı. Ardahan'da çok sayıda tır şoförü, dün kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun açılmasını bekliyor.