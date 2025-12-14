Kar bastırdı, yollar kapandı: Sürücülerin bekleyişi sürüyor

MUŞ

Kışın en zorlu geçtiği illerden Muş'ta görev yapan Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, her an göreve hazır olmak için zor koşullarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

AFAD İl Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek vakalara en hızlı şekilde müdahale edebilmek, personelin arazi hakimiyetini ile ekipman kullanım becerilerini artırmak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda zaman zaman kentin farklı noktalarında tatbikatlar gerçekleştiren AFAD ekipleri, deprem, çığ, sel gibi afetlere en kısa sürede müdahale ederek insanların yardımına koşmak için çaba gösteriyor.

Son olarak kente 45 kilometre uzaklıktaki 1900 rakımlı Şenyayla bölgesine giden arama kurtarma ekipleri, sisli ve karla kaplı arazide kış tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği ava çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan avcının bulunması için çalışma başlatan ekipler, engebeli arazide olumsuz hava koşullarına rağmen koordineli hareket ederek kısa sürede kayıp kişiye ulaştı.

Avcıyı sedyeyle taşıyarak paletli araca ulaştıran ekiplerin tatbikatı gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.