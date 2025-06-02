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Kapıyı açan olmayınca mahkeme kararıyla girildi... Emekli doktorun evinden çıktı, ekipler gözlerine inanamadı!

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#Eskişehir#Doktor#Emekli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 15:56

Eskişehir'de emekli bir doktora ait olduğu belirtilen ve çöp ev durumuna gelen daire komşularını isyan ettirdi.