Kapısında sıra sıra gayri meşru çocuklar: Saçını kazıtmasın da ne yapsın!
Bir zamanlar peri masallarının gerçeğe dönüşmüş hali olduğu kabul edilirdi bu kraliyet ailesi. Her bir üyesi basının da dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin de gözdesiydi. Fakat "peri masalı" acıklı bir şekilde sona erdi. Şimdi ise ardı ardına gelen skandallar, tuhaf ilişkiler ve saraydan kaçmaya çalışan gelinlerle gündeme geliyor aile.
Backgrid UK, Mega News Agency, Depo Photos, Hürriyet Arşiv
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ARTIK ŞAŞIRMIYORLAR
Avrupa'nın küçük prensliği Monako, son haftalarda yeni bir skandalla çalkalanıyor. Aslında yaşanan gelişme halkın da ailenin de zaman içinde yabancı olmadığı bir durum.
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DURUŞMAYA ÇIKACAK
İddialara göre ülkenin hükümdarı olan Prens Albert'in evlilik öncesi ilişkisinden üçüncü bir çocuğu daha var. Daha önce de evlilik dışı iki çocuğunun varlığı yasal olarak onaylanan Prens, bu nedende gelecek yılın ikinci ayında İtalya'da duruşmaya çıkacak.
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İKİ EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU KABULLENDİ
Zimbabweli olimpik yüzücü Charlene Wittstock ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocukları olan Albert'ın evlilik dışı ilişkilerinden iki çocuğu daha bulunuyor.
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ANNESİNİN ADINI VERDİ
ABD'li emlakçı Tamara Rotolo ile olan ilişkisinden 1992 yılında dünyaya gelen kızını çoktan kabullendi Prens Albert. Hatta ona annesi Grace'in adını bile verdi. Prens Albert'in Afrikalı eski bir hostes olan Nicole Coste ile ilişkisinden de 2003 doğumlu Alexandre adlı bir çocuğu daha bulunuyor.
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YENİ BİR ÇOCUK İDDİASI DAHA
Şimdi ise İtalya'da yaşayan Brezilyalı bir kadın 2000'li yıllarda Prens Albert ile dünyayı dolaştığını ve bu sırada ondan hamile kaldığını ileri sürdü. O sıralarda Prens Albert, şu anda evli olduğu Prenses Charlene ile aşk yaşıyordu.
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SEVGİLİ OLDUKLARI SIRADA ALDATMIŞ OLABİLİR
Kadının ileri sürdüğü bu zamanlama manidar bulunurken Prens'in avukatları kadının şantaj yaptığını ileri sürdü. Eğer bu çocuğun babasının da Prens Albert olduğu kanıtlanırsa Monako Sarayı yeni bir skandala karışmış olacak.Çünkü bu durum, Prens Albert'in o sırada birlikte olduğu Charlene'i de aldattığı anlamına geliyor. Prens Albert ile Prenses Charlene 2011 yılında evlendi.
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SARAYDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Prens Albert'in evlilik dışı çocukları olduğunu öğrenince Charlene Wittstock'un nişanı bozup saraydan kaçmaya çalıştığı ileri sürülmüştü o dönemde. Hatta birkaç kez kaçtığı ama sonra zorla geri getirildiği de ortaya atılan iddialar arasında.
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TAHT, KIZ KARDEŞLERİN ÇOCUKLARINA KALACAKTI
Prens Albert ile Prenses Charlene evlendikten sonra da uzun süre çocukları olmadı. Bu durum da ayrı bir kriz yarattı. Bunun nedeni de babası Prens Ranier'nin 2002 yılında anayasaya koyduğu Eğer oğlumun erkek çocuğu olmazsa kızlarımın erkek çocuklarından biri tahta oturur” maddesiydi.
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TAHTI BÖYLE KURTARDI
Bu yüzden Prens Albert, yasayı değiştirip gayrı meşru oğlu Alexandre'nin veliaht olmasını sağlamaya çalıştı. Bu duruma en büyük muhalefeti ise ablası Prenses Caroline gösterdi. Sonunda 2014 yılında ikiz çocukları dünyaya geldi ve bu kriz de sona erdi.
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DEPRESYONDA MI?
Prenses Charlene geçtiğimiz günlerde kocasıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte yeni saç modeliyle dikkat çekti. Saçının yarısını kazıtan Prenses'in bu değişikliği depresyonda olduğu ve artık yaşadığı hayata dayanamadığı için yaptığını ileri sürenler bile var.
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BAŞKALDIRI VE ÖZGÜRLÜK İSTEĞİ İDDİASI
Onun bu yeni saç biçimi de bazı uzmanlar tarafından "özgürlük isteği" ya da "kocasının sadakatsizliğine, yaşadığı mutsuz hayata bir başkaldırı" olarak nitelendirildi.
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PERİ MASALI BİR LANETE YENİK DÜŞTÜ
Bir zamanlar döneminin ünlü oyuncularından Grace Kelly'nin ülkenin yöneticisi Prens Rainier ile evlenip prenses olmasıyla peri masalı ülkesi olarak anılan Monako'da yaşanan gerçekler bambaşka. Onlar dünyanın en küçük ve zengin ülkelerinden birinin hükümdarları. Saraylarda yaşıyorlar ve servetleri sayılamayacak kadar büyük. Ama gerçek anlamda mutluluğu bir türlü bulamıyorlar. Ve inanışa göre bunun nedeni yüzyıllar önce ailelerine yöneltilen ve hala gölgesinden kurtulamadıkları bir lanet.
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GÖRÜNÜŞTE PERİ MASALI GİBİ
İşte dünyanın en zengin kraliyet ailelerinden biri olan Grimaldi ailesinin üzerinde dolaşıp duran o kara bulutların öyküsü ve yaşadıkları "Bu kadarı da olmaz" dedirten korkunç olaylar.Yıllardır Monaco Prensliği denilince birçok insanın aklına masallara yaraşır görüntüler gelir. Güzeller güzeli Hollywood yıldızı Grace Kelly ile evlenen yakışıklı, şefkatle Prens Rainier... İlk bakışta olup bitenler masal gibi olsa da gerçek hayatta bu ailenin hiçbir üyesi "sonsuza kadar mutlu" bir şekilde yaşayamadı. Özetle başlarına gelmeyen trajedi kalmadı.
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BU AİLEDE KİMSE GERÇEK MUTLULUĞU BULAMAYACAK
Monaco'yu yöneten Grimaldi ailesi 13'üncü yılda gücünün zirvesine ulaşmıştı. İşte o yıllarda yaşanan korkunç bir olay ve olayın mağdurunun sözlerinin ailenin kaderine etki ettiğine inanılıyor. Yüzyıllardır anlatılanlara göre, büyücü olduğu da söylenen bir Flaman kadın, nüfuzlu Grimaldi ailesinden bir üyenin tecavüzüne uğradı. Kadın öylesine sarsıldı ki aileyi lanetledi. Flaman kadın "Bir Grimaldi, evliliğinde asla gerçek mutluluğu bulamayacak" dedi. Sonuçta, o lanetli sözler gerçeğe mi döndü bilinmez ama gerçekten de ailenin üyeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarında gerçek mutluluğa ulaşamadı.
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DİLLERE DESTAN DÜĞÜN
Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gözde yıldızlarından biriydi. Güzelliğinin de zarafetinin de eşi benzeri yoktu. Bu durum, Avrupa'nın küçük ve zengin ülkesi Monaco'nun hükümdarı olan Prens Rainier'nin de gözünden kaçmadı. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamıyla masallara yaraşır bir düğünle evlendi.
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BEKLENMEDİK ANDA BİR KAZA
Üç çocukları oldu: Albert, Caroline ve Stephanie. Fakat ailenin mutluluğu 1982 yılında bir daha geriye dönülmeyecek şekilde bozuldu. Küçük kızı Stephanie ile bulunduğu arabada trafik kazası geçirdi Prenses Grace. O kaza sonuu henüz 53 yaşındayken kendi adını taşıyan hastanede son nefesini verdi.
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İSTENMEYEN EVLİLİK
Grimaldi ailesinin üzerinde dolaşan kara bulutlar bununla da dağılmaz. Aile kısa bir süre sonra bir başka trajedi ile sarsılır. Bu kez hayatı değişen kişi çiftin büyük kızı Caroline olur. 1970'lerde dünyanın en gözde bekar prensesi olan Caroline, kendisinden yaşça büyük iş adamı Philippe Junot ile evlenir, üstelik ailesinin karşı çıkmasına rağmen. Ama bu evlilik uzun sürmez.
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BÜYÜK AŞKI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ
Prenses Caroline, mutluluğu ikinci evliliğini yaptığı İtalyan iş adamı Stefano Casiraghi'de bulur. Üç çocukları olur: Charlotte; Andrea ve Pierre. Fakat Caroline'in mutluluğu kısa sürer. Stefano Casiraghi, henüz 30'lu yaşlarının başındayken karısının gözleri önünde geçirdiği bir bot kazasında ölür.Takvimler 1990 yılını göstermektedir o sırada. Yani, Prenses Grace'in ölümünden 8 yıl sonra aile bir başka trajedi ile sarsılır. Prenses Caroline 2001 yılında Honover Prensi Ernst August ile evlendi. Şimdilik sakin bir hayat sürüyor.
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KÜÇÜK PRENSESİN ÇILGIN HAYATI
Ailenin küçük prensesi Stephanie'ye gelirsek... Annesinin hayatını kaybettiği kazada yanında olan Stephanie uzun süre kendini toparlayamaz. Gençlik yıllarında da bir dönem şarkıcılığa merak salan Stephanie, annesinin kaybından sonra daha da sıra dışı bir hayat sürmeye başlar.Koruması Daniel Ducruet ile evlenir ve iki çocuk sahibi olur. Ancak Ducruet, Stephanie'yi Belçika Güzeli ile aldatınca ayrılırlar.
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SİRKTE YAŞADI
Daha sonra Monaco Sarayı'nın güvenlik müdürü Jean Raymond Gottlieb ile aşk yaşar ve bir çocuk sahibi olur. Ancak bu ilişki de uzun sürmez. Daha sonra bir sirkte çalışan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aşk aşamaya başlar. Çocuklarını da alıp Knie ile birlikte onun sirk karavananında yaşamaya başlarlar. Ama büyük bir sorun vardır, Franco Knie evlidir, bu ilişki de uzun sürmez.
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AŞKTA MUTLULUĞU ARADI
Grimaldi ailesinin üzerindeki kara bulutlar, sonraki kuşaklarda biraz da olsa dağılmış görünüyor. Prenses Caroline'in büyük kızı Charlotte, oyuncu Gad Almaleh ile ilişkisinden bir çocuk dünyaya getirdi ama çift yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl da Dimitri Rassam ile evlendi. Charlotte'un ağabeyi Andrea, Tatiana Santa Domingo ile en küçük kardeşleri Pierre de Beatrice Borromeo ile evli. Onların evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor.