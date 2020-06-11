Kapım herkese açık ama beğenmeyen çenesini tutup gitsin!
Ünlü model, sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarına saygı sınırlarını aşan yorumda bulunanlara sert çıktı.
Instagram, Depo Photos
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BEĞENMEYEN GİDEBİLİR
2016 yılından bu yana aktif bir Instagram kullanıcısı olan model "saygı çerçevesinde kendisine yöneltilen bütün eleştirilere açık olduğunu, hatta bunların kendisini geliştirmesini sağladığını belirterek "beğenmeyen gitsin" diye seslendi.
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TAKİPÇİLERİYLE "DERTLEŞTİ"
1990'ların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova, Instagram sayfasınada pandemi öncesi çıktığı tatilde çekilen bir pozunu paylaşarak takipçileriyle 'dertleşti.'
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KAPIM HERKESE AÇIK
55 yaşındaki Çek model paylaşımına "Instagram hesabım benim evimdir" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Kapım herkese açık, evde olsam da olmasam da. Ve hepiniz içeri girebilirsiniz. Bazılarınız o kapıdan girebilir çünkü arkadaş ya da tanıdığız. Bazılarınız kim olduğumu biliyor ve arkadaş olmak istiyor. Bazılarınız ise sadece meraklı."
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BAZILARI BEKLENTİYLE TAKİP EDİYOR .
Parizkova, bazı takipçilerinin ise bir takım beklentilerle kendisini takip etmeye başladığını belirtip, beklediklerini bulamayınca tacize başladıklarını yazdı.
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FARKLI GÖRÜŞLER İYİDİR
Saygı çerçevesinde görüş ayrılıklarında ve bunları belirtmekte bir sorun olmadığını anlatan Porizkova "Zaten başka türlü yeni şeyleri nasıl öğrenebiliriz ki?" diye yazdı.
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AMA BURASI BENİM EVİM
Porizkova sonra da kendisini rahatsız eden ayrıntıları ifade etti: "Ama burası benim evim. Eğer beğenmiyorsanız, ayrılın."
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GÜNLÜK HAYATTAN PAYLAŞIMLAR
Paulina Porizkova, Instagram hesabından kimi zaman geçmiş yıllardaki ve şu sıradaki modellik çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Kimi zaman da evinden günlük hayatıyla ilgili fotoğraflara yer veriyor.
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İLK PAYLAŞIM
Paulina Porizkova ilk paylaşımını 27 Nisan 2016'da yapmış ve kısa sürede çok sayıda beğeni almıştı.