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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 10:29,

Kapım herkese açık ama beğenmeyen çenesini tutup gitsin!

Ünlü model, sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarına saygı sınırlarını aşan yorumda bulunanlara sert çıktı.

Instagram, Depo Photos

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1BEĞENMEYEN GİDEBİLİR
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BEĞENMEYEN GİDEBİLİR

 2016 yılından bu yana aktif bir Instagram kullanıcısı olan model "saygı çerçevesinde kendisine yöneltilen bütün eleştirilere açık olduğunu, hatta bunların kendisini geliştirmesini sağladığını belirterek "beğenmeyen gitsin" diye seslendi.

2TAKİPÇİLERİYLE DERTLEŞTİ
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TAKİPÇİLERİYLE "DERTLEŞTİ"

1990'ların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova, Instagram sayfasınada pandemi öncesi çıktığı tatilde çekilen bir pozunu paylaşarak takipçileriyle 'dertleşti.'

3KAPIM HERKESE AÇIK
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KAPIM HERKESE AÇIK

55 yaşındaki Çek model paylaşımına "Instagram hesabım benim evimdir" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Kapım herkese açık, evde olsam da olmasam da. Ve hepiniz içeri girebilirsiniz. Bazılarınız o kapıdan girebilir çünkü arkadaş ya da tanıdığız. Bazılarınız kim olduğumu biliyor ve arkadaş olmak istiyor. Bazılarınız ise sadece meraklı."

4BAZILARI BEKLENTİYLE TAKİP EDİYOR .
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BAZILARI BEKLENTİYLE TAKİP EDİYOR .

Parizkova, bazı takipçilerinin ise bir takım beklentilerle kendisini takip etmeye başladığını belirtip, beklediklerini bulamayınca tacize başladıklarını yazdı.

5FARKLI GÖRÜŞLER İYİDİR
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FARKLI GÖRÜŞLER İYİDİR

Saygı çerçevesinde görüş ayrılıklarında ve bunları belirtmekte bir sorun olmadığını anlatan Porizkova "Zaten başka türlü yeni şeyleri nasıl öğrenebiliriz ki?" diye yazdı.

6AMA BURASI BENİM EVİM
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AMA BURASI BENİM EVİM

Porizkova sonra da kendisini rahatsız eden ayrıntıları ifade etti: "Ama burası benim evim. Eğer beğenmiyorsanız, ayrılın."

7GÜNLÜK HAYATTAN PAYLAŞIMLAR
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GÜNLÜK HAYATTAN PAYLAŞIMLAR

Paulina Porizkova, Instagram hesabından kimi zaman geçmiş yıllardaki ve şu sıradaki modellik çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Kimi zaman da evinden günlük hayatıyla ilgili fotoğraflara yer veriyor.

8İLK PAYLAŞIM
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İLK PAYLAŞIM

Paulina Porizkova ilk paylaşımını 27 Nisan 2016'da yapmış ve kısa sürede çok sayıda beğeni almıştı.

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