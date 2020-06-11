Kapım herkese açık ama beğenmeyen çenesini tutup gitsin!

KAPIM HERKESE AÇIK 55 yaşındaki Çek model paylaşımına "Instagram hesabım benim evimdir" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Kapım herkese açık, evde olsam da olmasam da. Ve hepiniz içeri girebilirsiniz. Bazılarınız o kapıdan girebilir çünkü arkadaş ya da tanıdığız. Bazılarınız kim olduğumu biliyor ve arkadaş olmak istiyor. Bazılarınız ise sadece meraklı."