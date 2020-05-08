Kapılar yarın ibadete açılıyor

“Yarından itibaren kısıtlı da olsa cemaatle birlikte namaz kılacağız. Camide namaz kınılacak yerleri belirledik. Herhangi bir vakanın çıkması durumunda namaz kılanlara ulaşabilmek için kendilerinden isim ve iletişim bilgilerini toplayacağız. Gelenleri tek tek ve aradaki mesafeyi koruyarak içeri alacağız. Toplam 50 kişi bir arada namaz kılabilecek. Lavaboları kapalı tutacağız. Ayakkabı çekeceğini de kaldırdık.”