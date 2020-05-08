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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 14:48,

Kapılar yarın ibadete açılıyor

Başbakan Angela Merkel, Almanya’da Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında kapatılan ibadethanelerin açıldığını geçen hafta duyurdu. Almanya’da yaklaşık 900 camiyle en büyük Müslüman kuruluşu olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ise camilerini yarından itibaren ibadete açıyor.

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DİTİB Basın Sözcüsü Ercüment Aydın, “Hazırlıklar tamamlandı. Cemaatin sağlığını korumak için gerekli tüm önlemler alındı. Yarından itibaren camilerin büyük çoğunluğu kısmen de olsa yeniden ibadete açılıyor” dedi.

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Müslüman çatı kuruluşlarının oluşturduğu Almanya Koordinasyon Konseyince (KRM) alınan kararlar gereği cumartesiden itibaren sadece vakit namazlarından üçü kılınacak.

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Aydın, “Almanya’daki camilerimizde ilk etapta vakit namazlarından sabah, öğlen ve ikindi kılınacak. Cuma ve teravih namazları ise kılınmayacak” dedi.

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KRM’nin aldığı karar gereği 12 yaşından küçükler camilere alınmayacak. Camiye abdestli gelinecek. Tuvaletler ve abdesthaneler kapalı tutulacak. Kur’an-ı Kerim, seccade ve tespih evden getirilecek. Hem cami içinde hem dışında grupların toplanması yasak.

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Cami içinde maske takmak zorunlu. Namaza duranlar arasında iki metre mesafe korunacak. Kronik hastalığı olanlar sağlıkları gereği camiye alınmayacak.

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Camiye girerken ve çıkarken dezenfeksiyonla eller temizlenecek. Çift minaresi bulunan Berlin Şehitlik Camisi İmamı ve Dernek Başkanı Yusuf Akar da hazırlıkların bittiğini söyledi:

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“Yarından itibaren kısıtlı da olsa cemaatle birlikte namaz kılacağız. Camide namaz kınılacak yerleri belirledik. Herhangi bir vakanın çıkması durumunda namaz kılanlara ulaşabilmek için kendilerinden isim ve iletişim bilgilerini toplayacağız. Gelenleri tek tek ve aradaki mesafeyi koruyarak içeri alacağız. Toplam 50 kişi bir arada namaz kılabilecek. Lavaboları kapalı tutacağız. Ayakkabı çekeceğini de kaldırdık.”

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Almanya’da DİTİB’e ait en büyük camilerden biri olan ve yaklaşık bin 200 kişinin aynı anda namaz kılabildiği Köln Merkez Camisi’nde de kısıtlı sayıda kişinin ibadetine izin verilecek.

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Camiye sadece 100-150 arasında kişinin girmesine izin verilecek. Berlin’de DİTİB’e bağlı 13 caminin tamamında belirlenen şartlar altında namaz kılınabilinecek.

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Yarından itibaren aralarında Milli Görüş’ün de bulunduğu KRM üyesi diğer kuruluşların camileri de kapılarını açıyor.

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