Kapıcılar Kralı'nın mal varlığı dudak uçuklattı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde iş merkezinde 30 yılı aşkın kapıcılık yapan Mehmet Kaşkaya, 2015'te, 88 yaşında öldüğünde mirasçılarına Çankaya'da 8, Pursaklar'da 3 daire ve 1 arsa, bankada yüklü miktarda altın ve 700 bin liralık mal varlığı bıraktı. Kaşkaya'nın 4 oğlu, ölümünden önce akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettikleri babalarının mal varlığının bir kısmını usulsüz şekilde üzerine geçirdiği gerekçesiyle kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e 2013 yılında dava açtı. Bu süre zarfında taraflar karşılıklı onlarca dava açtı; çok sayıda rapor alındı. Son olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Kaşkaya’nın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.