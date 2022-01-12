Kapıcılar Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir kapıcının apartman sakinleriyle yaşadıklarını anlatmaktadır. Seyyit, ailesiyle birlikte bir apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Seyyit bütün gün apartmandakilerin ihtiyaçları için koşturur. Bu koşuşturma sırasında apartman sakinlerinin sırlarını öğrenir ve bunları kendi menfaati için kullanır. Eski apartman yöneticisi Fehmi ile arası iyi olan Seyyit, Fehmi’nin yerine emekli Albay Zafer seçilince zor durumda kalır. Bu arada apartmana kiracı olarak gelen bir çiftin amacı yaşlı ve zengin Übeyit’i soymaktır. Evin anahtarına ihtiyacı olan hırsızlar bu işi gerçekleştirmek için Seyyit’i kandırmaya karar verirler.



