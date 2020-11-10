Kapalı mekanlarda artan Koronavirüs riski nasıl azaltılır? İşte alınabilecek bazı tedbirler

Bulunulan ortamdaki kişi sayısının artmasının virüsün bulaşma riskini o derece yükselttiğini vurgulayan İlhan, şöyle konuştu:



"İçeri temiz hava ile havalandırılmadığı sürece mekan içindeki virüs yükü artmaktadır. İspanya'da bir çalışma yapıldı. Araştırmaya göre; iç mekanda bulunan 6 kişiden birinin koronavirüs olması ve ortamdakilerin maskesiz bulunması halinde 4 saat sonra bu kişilerin tamamının koronavirüse yakalanma ihtimali yüzde 100'e yakın. Aynı çalışmaya göre, içeride Kovid-19 bulunan kişi de dahil herkes maskeli olduğunda ve içerde temiz hava bulunuyorsa koronavirüs bulaşma ihtimali çok daha düşük.



Çalışmanın bize net ifade ettiği şey, içeride bulunulduğunda mümkün olduğunca kalabalığın azaltılması ve mutlaka mekan içindekiler aynı aileden bile olsa temiz havanın içeriye girmesine müsaade edilmesidir. Unutulmaması gereken bir konu da iç mekanda zaman geçirilirken mutlaka maske takılmasının gerekliliğidir."



"Kapalı mekanda yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme riski 50 kat artırıyor"



Prof. Dr. İlhan, iç mekanlarda yüksek sesle konuşulmasının da önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekerek, "Kapalı mekan içinde yüksek sesle konuşmama, bağırmama, şarkı söylememe gibi durumlar da eklendiğinde bulaşma riski çok daha az olacaktır. Kapalı mekanda yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme riski 50 kata kadar artırıyor." dedi.



Bu nedenle birden fazla kişinin kapalı ortamda bulunduğunda maske takması ve düşük ses tonuyla konuşmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden İlhan, müzikli mekanların, lokantaların da bu kurala uyması gerektiğine değindi.



Mustafa Necmi İlhan, son yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bu tür işletmelerin de aralarında bulunduğu mekanların saat 22.00'den sonra hizmet veremeyeceğini anımsatarak, "Bu da koronavirüs ile iyi bir mücadele yöntemidir." değerlendirmesinde bulundu.



"Misafir olduğu sürece sürekli temiz hava girişi sağlanmalı"



Prof. Dr. İlhan, herkesin sağlıklı olması koşuluyla en az 4-5 kişilik bir ailenin daha ortamda bulunabileceğini, ancak bu süreçte zorunlu olmadıkça misafirlikten kaçınılması gerektiğini söyledi.



Ev ziyaretilerinden kaynaklanan bulaşma riskinin yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. İlhan, sözlerine şöyle devam etti:



"Ortalama 120 metrekarelik bir evde iki ayrı 5'er kişilik ailenin aynı ortamda bulunması risk açısından tam üst sınırdır. Bir araya gelme zorunluluğu olması halinde mümkün olduğunca yan yana oturulmaktan kaçınılması, kişiler arasında 1,5 metre mesafe bırakılması, ortamda temiz hava olması, tütün ve benzeri ürünler kullanılmaması, maske takılması gerekiyor. Eğer kimsede koronavirüs olmadığı biliniyorsa aynı aileden kişilerin evde maske takmasına gerek yok ancak olabildiğince yakın oturmaktan kaçınılmalı.



Mekanda sadece çekirdek ailenin olduğu kapalı mekanlarda mutfak ya da oturulan pencerelerden birinin açık kalması doğru bir yaklaşım olacaktır. Havalar soğuk olduğunda ortam yatmadan önce havalandırılmalı. Başka aileden kişilerin aynı kapalı mekanda olması halinde ise bir cam mutlaka açık kalmalı. Misafir olduğu sürece sürekli temiz hava girişi sağlanmalı. İster çekirdek isterse farklı aileden kişilerin bir arada bulunduğu ortamlarda gün içinde her 4 saatte bir olmak koşuluyla ortam mutlaka temiz hava ile havalandırılmalı."