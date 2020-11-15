Kapalı Maraş neden kapandı ve nerede? 46 yıl sonra yeniden açılan Maraş'ın tarihiyle ilgili bilgiler
Kapalı Maraş'ın tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. KKTC topraklarında yer alan ve geçtiğimiz günlerde 46 yıl sonra sahil şeridi yeniden açılan Maraş'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Kamuoyu tarafından 'Hayalet Şehir' olarak adlandırılan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan itibaren sivillere kapatılan Kapalı Maraş, adeta film sahnelerini andırıyordu. Maraş bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bir yerdi. Peki, yeniden açılan Kapalı Maraş neden kapandı? İşte, Kapalı Maraş'ın tarihi ve konumuyla ilgili bilgiler.
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Kıbrıs Gazimağusa şehrinde bulunan Kapalı Maraş'ın sahil şeridi yeniden açılmıştı. Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılması ardından bölgenin tarihi bir kez daha merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Buranın gerçek sahipleri bellidir ve onlara kavuşacakları günü beklemektedir" ifadelerini kullandı. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş'a askeri kimlikleri olanlar, bölgede bulunan kız yurdunda kalan öğrenciler ve öğrenciler için çalışan kayıtlı taksiler dışında hiçbir şekilde sivil araç ve yaya bu mahalleye alınmamaktaydı.
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MARAŞ'IN AÇILIMI
KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
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Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu. Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti. 2020 yılında sahil şeridi yeniden açıldı
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MARAŞ NEDEN KAPALIYDI?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir Maraş. Kamuoyu tarafından "hayalet şehir" olarak adlandırılan, 46 Yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor.
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AKDENİZ'İN 'LAS VEGAS'IYDI
Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.