Kapalı Maraş nerede? Maraş neden kapalı? İşte Kapalı Maraş'ın hikayesi
Hayalet Şehir Kapalı Maraş sahillerini bugün yeniden açılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın açılışını ‘Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak.’ Sözleriyle duyurmuştu. Kapalı Maraş nerede? Maraş neden kapalı? İşte Kapalı Maraş'ın hikayesi...
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KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından ilk kez bugün kademeli olarak açılmaya başlayacak Kapalı Maraş'ın içerisindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi bugün sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor.
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Maraş açılımı
KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
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Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.
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Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.
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MARAŞ NEDEN KAPALIYDI?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir Maraş. Kamuoyu tarafından "hayalet şehir" olarak adlandırılan, 46 Yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor.
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AKDENİZ'İN 'LAS VEGAS'IYDI
Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.