Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu mu? Fahrettin Koca açıkladı

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "Her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi.



Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu'nda çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.