Kapalı alanlarda maske takmak zorunlu mu? Fahrettin Koca açıkladı

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "Her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi.
Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu'nda çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.
İşte Bakanlık olarak aldığımız kararlar;
- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.
- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.
- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi bir çok uygulama da değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Corona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir.
İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız insiyatifi destekliyor.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada kapalı alanlarda maske takmanın artık zorunlu olmadığını dile getirdi. Koca yaptığı açıklamada; 'Kapalı alanlarda mesafe kuralı ve yeterli havalandırma şartları yerine getiriliyorsa maske takma zorunluluğu olmayacak' dedi. Fahrettin Koca önemli bir hatırlatma yaparak, maskeyi tamamen hayatımızdan çıkarmıyoruz, her an ihtiyaç duyacak şekilde yanımızda taşıyoruz. Özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın ve risk grubunda olanların yanında muhakkak maske takmaya devam ediyoruz.
Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur.
Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.