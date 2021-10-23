Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Yabancı firmalara göre daha kaliteli kumaş üretildi. Bir balonun kubbesindeki kumaşı yurt dışından almak isteseniz 100 bin avro harcamanız gerekiyor. 2 bin saat sonra 100 bin avro daha vereceksiniz.Sadece Kapadokya'daki 200 balon ve diğer bölgelerdeki balonları da hesap edin, çok büyük rakamlara ulaşıyor."