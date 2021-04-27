Hukuk çalışırken aşk mı doğdu?

Kim Kardashian ile Damon Thomas'ın adı, yıllarca konuşulan bir skandalla da anıldı. Thomas ile evliyken çekilen yatak odası görüntüleri ortaya çıktı. Kardashian daha sonra hem o kasetin çekildiği sırada hem de Thomas ile evlenirken uyuşturucu etkisi altında olduğunu ileri sürdü.