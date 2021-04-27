Hukuk çalışırken aşk mı doğdu?

Bir süre önce eşi Kanye West ile boşanacakları açıklanan ve bu konuda yasal girişimlerde bulunduğu da bilinen Kim Kardashian ile ilgili bir aşk söylentisi ortaya atıldı. Bu iddialara göre Kim Kardashian ile CNN kanalında çalışan Van Jones arasında bir aşk doğdu.
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İleri sürülenlere göre Jones ile Kardashian, yıllardır yakın arkadaş. Hukuk öğrenimi gören Kim Kardashian'ın, Van Jones ile ceza adaleti reformu üzerinde çalıştığı belirtildi. Kardashian ile Jones'un bu yakınlığının bir süre önce aşka dönüştüğü de öne sürülenler arasında.
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Hatta bazı söylentiler de Kardashian ile Van Jones arasındaki bu romantik ilişkinin Kanye West'e boşanma davası açmadan önce başladığı yolunda. Kim kardashian ile Kanye West'in son bir yıldır aynı evde ile yaşamadığı haberleri de boşanma kararının ortaya çıkmasıyla birlikte konuşuluyordu.
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Kim Kardashian'ın çevresi ise bu iddiaları yalanladı. Kardashian'a yakın kaynaklar, yıldızın uzun süredir Van Jones ile birlikte, ABD'deki eyaletlerde hapis cezalarını azaltmak için faaliyet gösteren Cut 50 adlı kuruluş için çalıştığını ve aralarında romantik bir ilişki yaşanmadığını ileri sürdü.
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Kim Kardashian, 20'li yaşlarından bu yana özel hayatıyla gündeme geliyor sık sık. Kardashian, ilk evliliğini henüz bu kadar ünlü değilken 2000 yılında Damon Thomas ile yaptı. Bu evlilik sadece 4 yıl sürdü.
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Kim Kardashian ile Damon Thomas'ın adı, yıllarca konuşulan bir skandalla da anıldı. Thomas ile evliyken çekilen yatak odası görüntüleri ortaya çıktı. Kardashian daha sonra hem o kasetin çekildiği sırada hem de Thomas ile evlenirken uyuşturucu etkisi altında olduğunu ileri sürdü.
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Sonra da Kardashian'ın, boşanma süreci daha uzun süren ikinci evliliği geldi. Kardashian, 2011 yılında Kris Humphries ile evlendi. Bu evlilik sadece 72 gün, boşanma süreci ise iki yıl sürdü. Çift, sonunda 2013 yılında resmi olarak boşandı.
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Kim Kardashian, 2014 yılında ise Kanye West ile evlendi. Uzun süren birlikteliğin ardından evlilik kararı alan çiftin dört tane çocuğu oldu. Fakat, Kardashian ile West'in evliliği son iki yılda yolunda gitmemeye başladı.
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Bir yıldır aynı evde yaşamayan çiftin boşahacağı haberleri bu yılın başında duyuldu. Kardashian, eşine karşı boşanma davası açtı.