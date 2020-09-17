Magazin Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 15:27 | 17 Eylül 2020 - 15:28

Kanye West Grammy Ödülü'nü klozete attı ve...

ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını açıklayan ve ilk mitinginde de gözyaşları içinde konuşmasını yapan sonra da adaylıktan çekilen Kany West yine şaşırtan bir davranışa imza attı.



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