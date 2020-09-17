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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 15:27 | 

Kanye West Grammy Ödülü'nü klozete attı ve...

ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını açıklayan ve ilk mitinginde de gözyaşları içinde konuşmasını yapan sonra da adaylıktan çekilen Kany West yine şaşırtan bir davranışa imza attı.

Mega, Instagram

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43 yaşındaki dört çocuk babası West, müzik hayatı boyunca kazandığı Grammy ödüllerinden birini klozete koyup üzerine idrarını yaparken çekilen bir video paylaştı.

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West videosuna "Bütün müzisyenler özgür olacak" mesajını yazdı. Bu video Wes'in takipçileri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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Birçok takipçisi West'in paylaşımına "iğrençsin" diye yorum yaptı. West,bu videoyu paylaştığı için üzgün olmadığını da belirtti.

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Kanye West kısa süre önce Afro-Amerikalıların pastadan adil şekilde pay almadığını söylemiş, beyazlar tarafından yönetilen şirketlerde kullanıldıklarını belirterek NBA ve müzik dünyasını örnek göstermişti.

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West, eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını belirtip kayınvalidesi Kris Jenner'ı da ırkçılıkla suçlamıştı.

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