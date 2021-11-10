Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Kanunsuz Topraklar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik’i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut’un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem’den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali’nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali’nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu’daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali’nin onu burada bulamamasıdır…