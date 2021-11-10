Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Kanunsuz Topraklar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman sorusu izleyenlerin gündemine geldi. Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisi 10 Kasım Çarşamba Fox TV yayın akışında yer almadı. Dizinin yerine ise bu akşam ekranlara sinema filminin gelmesi ekran başındakileri meraklandırdı. 1939 Türkiye’sini anlatan dönem dizisi Kanunsuz Topraklar'ın yayınlanan 7. bölüm fragmanı ile beraber yeni bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Kanunsuz Topraklar bu akşam neden yok? İşte, Kanunsuz Topraklar 7. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi hakkında bilgiler.
Kanunsuz Topraklar'ın neden yayınlanmadığı televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Fox Tv ekranlarının beğeni toplayan dizisi Kanunsuz Topraklar bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin neden yayınlanmayacağı henüz belli olmazken, izleyici ile buluşan 7. bölüm fragmanına göre Kanunsuz Topraklar 17 Kasım Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşacak. Dizinin son bölümünde Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem'in konağa geri dönmesi dikkat çekmişti.
KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik’i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut’un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır. Oysa o da Gülfem’den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali’nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali’nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu’daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali’nin onu burada bulamamasıdır…
KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?
1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut, kardeşleri ve anne-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik Bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.
Malik Bey’in kızı Gülfem hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik Bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir…
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Asude hamileymiş! 😧 #KanunsuzTopraklar yeni bölümüyle 17 Kasım Çarşamba 20.00’de FOX’ta! @FOXTurkiye pic.twitter.com/Irp4o5L7Qg— Kanunsuz Topraklar (@kanunsuztoprak) November 6, 2021