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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 11:01 | 

Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok? Gözler Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm fragmanında

Kanunsuz Topraklar yeni bölümleri ile her hafta Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizi en son 12. Bölümü ile ekrana geldi. Peki, bu akşam Kanunsuz Topraklar yeni bölüm var mı, neden yok? İşte 5 Ocak Fox TV yayın akışı

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Kanunsuz Topraklar izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Çarşamba akşamları yayınlanan Kanunsuz Topraklar’ın 5 Ocak Fox tv yayın akışında yer almaması akıllara soru işaretleri oluşturdu. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Mutlu Aile Tablosu filmi ekrana gelecek. 22:30’da ise dizinin tekrarı yayınlanacak.
2KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar’ın bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Diziler bu hafta yılbaşı tatili sebebi ile ekrana gelmiyor. Fox TV’de saat 20:00’de Mutlu Aile Tablosu filmi yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
3FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 An Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Ana Haber

20:00 Mutlu Aile Tablosu

22:30 Kanunsuz Topraklar - Tekrar
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