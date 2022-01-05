Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok? Gözler Kanunsuz Topraklar 13. Bölüm fragmanında
Kanunsuz Topraklar yeni bölümleri ile her hafta Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncuları arasında Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı dizi en son 12. Bölümü ile ekrana geldi. Peki, bu akşam Kanunsuz Topraklar yeni bölüm var mı, neden yok? İşte 5 Ocak Fox TV yayın akışı
Kanunsuz Topraklar izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Çarşamba akşamları yayınlanan Kanunsuz Topraklar’ın 5 Ocak Fox tv yayın akışında yer almaması akıllara soru işaretleri oluşturdu. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Mutlu Aile Tablosu filmi ekrana gelecek. 22:30’da ise dizinin tekrarı yayınlanacak.