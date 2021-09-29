Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Kanunsuz Topraklar oyuncuları ve konusu
Kanunsuz Topraklar'ın ilk bölümü 29 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Kanunsuz Topraklar gerek oyuncu kadrosu gerekse çekim yerleriyle merak uyandırdı. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Kanunsuz Topraklar'ın oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili bilgiler...
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Dönem dizisi Kanunsuz Topraklar başlıyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban’ın paylaştığı “Kanunsuz Topraklar” çarşamba akşamları yayınlanacak.
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Dizide Malik Bey’in konağı da ihtişamıyla dikkatleri çekecek. Zonguldak’ın önde gelen ailelerinden, maden ve toprak sahibi olan Malik Bey’in büyüleyici konağına döneme uygun duvar kağıtları ve zemin döşemeleri yapıldı. Mekanın dekorasyonunda kullanılan mobilyalar döneme uygun olarak antikacılardan temin edildi. Bahçe peyzajı da sıfırdan yapılan konak, ayrıntılarıyla izleyenleri zaman yolculuğuna çıkaracak.
Dizide karakterlerin kullandıkları dönem araçları da dikkat çekecek. “Kanunsuz Topraklar”da Malik Bey (Murat Daltaban) 1939 model Buick otomobil, Ali Gelik ise (Necip Memili) 1938 model Citroën marka otomobil kullanıyor. Ayrıca 1939 model Austin, 1932 model Chevrolet gibi birçok otomobilin kullanıldığı dizide Yavuz’un (Kaan Taşaner) kullandığı dönemin sepetli motorsikleti “Kanunsuz Topraklar” için özel olarak yapıldı.
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Ön hazırlık süreci 9 ay süren, ilk bölüm çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen dizide 1939 Türkiye’si tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıyacak.
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Davut -UĞUR GÜNEŞ
Kurtuluş Savaşı kahramanı. Maden işçisi. Kahraman olarak doğmuş. Davut kasabada ikisi erkek, biri henüz altı yaşında bir kız olan kardeşleri, ana-babasıyla mütevazı ve yoksul bir hayat sürmektedir. Babası Tahir, kardeşleri Celal ve Eyüp de onun gibi madencidir. Davut her zaman kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir bir adamdır. Madende yaşanan kaza sonucunda, Davut olan düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir.
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Gülfem- ESRA BİLGİÇ
Malik Bey’in en büyük çocuğu olan Gülfem, hem güzel hem zengindir. Ama aşkı için her şeyden vazgeçecek kadar yüreklidir. Babasına kafa tutabilecek kadar da inatçı ve güçlüdür. Şımarıklığının verdiği birtakım huylarıyla insanı zaman zaman sinir etse de, samimi ve akıllıdır. Davut’u gören Gülfem daha ilk anda ondan nefret eder. Çünkü herkesin, özellikle de babasının adamlarının karşısında el pençe divan durmasına, emirlerini yerine getirmesine alışkındır. Her ne kadar nefret ediyormuş gibi görünse de, Gülfem zamanla Davut’a karşı içten içe bir hayranlık duymaya başlar.
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Ali Gelik- NECİP MEMİLİ
Ali Gelik, zengin bir iş adamıdır. Çok okumuş yazmış biri değildir, fakat her konuda bir fikri vardır. Malik kadar toprağı yoktur ama ondan daha büyük kömür madenlerinin sahibidir. Yakışıklı ve çapkın bir adam olması sebebiyle kadınların her zaman ilgi odağı olmuştur.
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Yavuz -KAAN TAŞANER
Yavuz, okumuş-yazmış, ağzı iyi laf yapan, şık giyinen, hırslı bir adamdır. Malik Bey'in işletme müdürü ve avukatıdır. Malik Bey'in işletme müdürü ve avukatı olan Yavuz’un tek derdi Gülfem'le evlenerek Malik Bey'in servetine ortak olmaktır. Fakat Yavuz’a Behice aşıktır. Behice her fırsatta belli etmeye çalışsa da Yavuz hedefine o kadar odaklanmıştır ki Behice’yi farketmez bile.
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Malik -MURAT DALTABAN
Ali Gelik, zengin bir iş adamıdır. Çok okumuş yazmış biri değildir, fakat her konuda bir fikri vardır. Malik kadar toprağı yoktur ama ondan daha büyük kömür madenlerinin sahibidir. Yakışıklı ve çapkın bir adam olması sebebiyle kadınların her zaman ilgi odağı olmuştur.