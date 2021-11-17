Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve konusu
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 1940'larda Zonguldak'taki maden ocaklarını konu alan dönem dizisi olan Kanunsuz Topraklar'da kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkansız aşk ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu Kanunsuz Topraklar'ın oyuncu kadrosu kadar çekim yerleri de gündeme geliyor. Peki, Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Kanunsuz Topraklar'ın çekildiği yerler, oyuncu kadrosu ve konusu...
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Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler sorusu, diziseverler tarafından gündeme geldi. Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda Fox TV ekranlarında başlayan Kanunsuz Topraklar'ın 17 Kasım tarihli yeni bölümü ile oyuncu kadrosu bir kez daha merak konusu oldu. Uğur Güneş, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi.
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KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban paylaşıyor.
Davut -UĞUR GÜNEŞ
Gülfem- ESRA BİLGİÇ
Ali Gelik- NECİP MEMİLİ
Yavuz -KAAN TAŞANER
Malik -MURAT DALTABAN
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KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ön hazırlık süreci 9 ay süren, ilk bölüm çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen dizide 1939 Türkiye’si tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıyor. Dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi. 5000 m2’lik bir arazi üzerine kurulan dekor kasabaya 22 haneli ev yapıldı. İnşa edilen dekor kasabaya yetiştirilmiş ağaçlar, köylülerin bahçelerinde yetiştirdikleri sebze meyveler ekildi, ahır ve kümesler yapıldı.
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İŞTE DİZİNİN KONUSU
1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder.
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Aralarında Davut’un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey’dir. Çünkü Davut’un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye’yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.