Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve konusu

Kanunsuz Topraklar oyuncuları kimler sorusu, diziseverler tarafından gündeme geldi. Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda Fox TV ekranlarında başlayan Kanunsuz Topraklar'ın 17 Kasım tarihli yeni bölümü ile oyuncu kadrosu bir kez daha merak konusu oldu. Uğur Güneş, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi.