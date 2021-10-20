Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir? İşte Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
Kanunsuz Topraklar dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Kanunsuz Topraklar oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği Kanunsuz Topraklar’ın oyuncuları arasında Uğur Güneş, Esra Bilgiç gibi isimler bulunuyor. Peki, Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir?
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Kanunsuz Topraklar oyuncuları arasında Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban gibi isimler bulunuyor. Kanunsuz Topraklar da Uğur Güneş Davut karakterine, Esra Bilgiç Gülfem karakterine hayat veriyor. . Dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi.
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KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ön hazırlık süreci 9 ay süren, ilk bölüm çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen dizide 1939 Türkiye’si tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıyor. Dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi. 5000 m2’lik bir arazi üzerine kurulan dekor kasabaya 22 haneli ev yapıldı. İnşa edilen dekor kasabaya yetiştirilmiş ağaçlar, köylülerin bahçelerinde yetiştirdikleri sebze meyveler ekildi, ahır ve kümesler yapıldı.
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İŞTE DİZİNİN KONUSU
1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut’un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey’dir. Çünkü Davut’un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye’yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.
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DİZİNİN OYUNCULARI
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban paylaşıyor.