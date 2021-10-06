Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar oyuncuları ve konusu
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları ve konusu merak edilen konulardan biri oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut karakterine Uğur Güneş, Gülfem karakterine Esra Bilgiç, Ali Gelik karakterine Necip Memili hayat veriyor. Peki, Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?
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Kanunsuz Topraklar oyuncuları arasında Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban gibi isimler yer alıyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi.
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KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ön hazırlık süreci 9 ay süren, ilk bölüm çekimleri Zonguldak ve İstanbul’da gerçekleşen dizide 1939 Türkiye’si tüm gerçekçiliğiyle ekrana yansıyor. Dizide Davut karakterinin yaşadığı kasaba için dönem dokusunu tüm ayrıntılarıyla yansıtan bir dekor kasaba sıfırdan inşa edildi. 5000 m2’lik bir arazi üzerine kurulan dekor kasabaya 22 haneli ev yapıldı. İnşa edilen dekor kasabaya yetiştirilmiş ağaçlar, köylülerin bahçelerinde yetiştirdikleri sebze meyveler ekildi, ahır ve kümesler yapıldı. Çevre düzenlemelerinin ardından döneme uyması için eskitme çalışmaları yapıldı. Prodüksiyon ekibinin yoğun çalışmalarıyla inşa ettiği dekor kasaba 4 ayda hazır hale geldi.
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KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu Zülküf Yücel’in üstlendiği, başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban paylaşıyor.
Davut -UĞUR GÜNEŞ
Gülfem- ESRA BİLGİÇ
Ali Gelik- NECİP MEMİLİ
Yavuz -KAAN TAŞANER
Malik -MURAT DALTABAN
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İŞTE DİZİNİN KONUSU
1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut’un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey’dir. Çünkü Davut’un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye’yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.