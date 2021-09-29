Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir? Esra Bilgiç hakkında merak edilenler

GÜLFEM KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER Malik Bey’in en büyük çocuğu olan Gülfem, hem güzel hem zengindir. Ama aşkı için her şeyden vazgeçecek kadar yüreklidir. Babasına kafa tutabilecek kadar da inatçı ve güçlüdür. Şımarıklığının verdiği birtakım huylarıyla insanı zaman zaman sinir etse de, samimi ve akıllıdır. Davut’u gören Gülfem daha ilk anda ondan nefret eder. Çünkü herkesin, özellikle de babasının adamlarının karşısında el pençe divan durmasına, emirlerini yerine getirmesine alışkındır. Her ne kadar nefret ediyormuş gibi görünse de, Gülfem zamanla Davut’a karşı içten içe bir hayranlık duymaya başlar.