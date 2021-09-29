Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir? Esra Bilgiç hakkında merak edilenler
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları arasında yer alan Esra Bilgiç, Gülfem karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu en son Ramo dizisi kadrosunda yer almış ve Sibel karakterini canlandırmıştı. Peki, Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler
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Kanunsuz Topraklar dizisindeki Gülfem merak edilen karakterlerden biri oldu. Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime karakteri ile hafızalara kazınmıştı. İşte 1992 doğumlu Esra Bilgiç hakkında bilgiler
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ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan genç oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezun oldu. Daha sonra Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul deneyiminin ardından Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü canlandırdı.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evli olan ünlü isim 2019 yılında boşandı.Esra Bilgiç en son Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermişti.
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GÜLFEM KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER
Malik Bey’in en büyük çocuğu olan Gülfem, hem güzel hem zengindir. Ama aşkı için her şeyden vazgeçecek kadar yüreklidir. Babasına kafa tutabilecek kadar da inatçı ve güçlüdür. Şımarıklığının verdiği birtakım huylarıyla insanı zaman zaman sinir etse de, samimi ve akıllıdır. Davut’u gören Gülfem daha ilk anda ondan nefret eder. Çünkü herkesin, özellikle de babasının adamlarının karşısında el pençe divan durmasına, emirlerini yerine getirmesine alışkındır. Her ne kadar nefret ediyormuş gibi görünse de, Gülfem zamanla Davut’a karşı içten içe bir hayranlık duymaya başlar.