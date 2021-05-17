Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak? Kantin işletmecilerine 5 bin TL müjdesi! İşte esnafa hibenin ayrıntıları
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kantincilere 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, binlerce kantin işletmecisi söz konusu 5 bin TL hibe için ne zaman başvuru alınacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını sorgulamaya başladı. Peki, Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak?
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"Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak?" sorusu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrası gündem oldu. Birinci grupta yer alan ve 5 bin TL hibe alacak kantinci esnafı, bu hibe için taşımaları gereken şartların neler olacağını ve başvuru için net bir tarih olup olmadığını sorguluyor. İşte esnafa hibe müjdesinin tüm detayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.
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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.