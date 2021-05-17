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GeriGündem Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak? Kantin işletmecilerine 5 bin TL müjdesi! İşte esnafa hibenin ayrıntıları
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Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 20:27 | 

Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak? Kantin işletmecilerine 5 bin TL müjdesi! İşte esnafa hibenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kantincilere 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, binlerce kantin işletmecisi söz konusu 5 bin TL hibe için ne zaman başvuru alınacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını sorgulamaya başladı. Peki, Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak?

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"Kantinciler ne zaman hibe ödemesi alacak?" sorusu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrası gündem oldu. Birinci grupta yer alan ve 5 bin TL hibe alacak kantinci esnafı, bu hibe için taşımaları gereken şartların neler olacağını ve başvuru için net bir tarih olup olmadığını sorguluyor. İşte esnafa hibe müjdesinin tüm detayları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.

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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.

5CUMHURBAŞKANININ ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMI

CUMHURBAŞKANI'NIN ESNAFA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Erdoğan yapılacak destekleri şöyle sıraladı:

"Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

"İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

"Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."

"Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."

"Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir."

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