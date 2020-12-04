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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 10:41 | 

Kansere yakalanan ünlü şarkıcıdan haber var: Cesurum ve olabildiğince savaşıyorum

Kısa bir süre önce göğüs kanserine yakalandığını açıklayan ünlü şarkıcı Sarah Harding son durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Splash News, Instagram 

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1GÜÇLÜYÜM VE SAVAŞIYORUM
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'GÜÇLÜYÜM VE SAVAŞIYORUM'

Instagram sayfasında bir çocukluk fotoğrafına yer veren 38 yaşındaki Harding, cesur olduğunu ve elinden geldiğince güçlü bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

2TEŞEKKÜR ETTİ
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TEŞEKKÜR ETTİ

Harding, Instagram safyasında yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba! Son paylaşımıma aldığım bütün sevgi ve destek mesajları için teşekkür ederim" diyerek başladı.

3ZORLUĞUNU İNKAR EDEMEM
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'ZORLUĞUNU İNKAR EDEMEM'

Sarah Harding, herkesin kendisine karşı çok kibar olduğunu belirterek "Şu aralar her şeyin zor olduğunu inkar edemem. Fakat mümkün olduğunca güçlü bir biçimde savaşıyorum, olabildiğim kadar güçlü oluyorum" diye devam etti.

4KİTAP YAZMA TEKLİFİ ALDI
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KİTAP YAZMA TEKLİFİ ALDI

 Geçtiğimiz eylül ayında bir yayınevinin kendisine hayatıyla ilgili bir kitap yazmak isteyip istemediğini sorduğunu belirterek, bunun için iyi bir zaman olduğunu da belirtti.

5ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI
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ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI

Bir çocukluk fotoğrafını da paylaşan  Sarah Harding, kitabını yazmaya başladığını ve neredeyse bitirmek üzere olduğunu da yazdı. Harding, bütün takipçilerine sevgilerini göndererek mesajını bitirdi.

6DESTEK MESAJLARI GELDİ
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DESTEK MESAJLARI GELDİ

Sarah Harding'in paylaşımına bir zamanlar birlikte görev aldığı Girls Aloud adlı müzik grubunun üyeleri Cheryl, Kimberley Walsh, Nadine Coyle ve Nicola Roberts'tan da destek mesajları geldi.

7SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI
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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

2000'li yılların başında hareketli özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sarah Harding, geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya üzerinden kansere yakalandığını açıklamıştı.

8KÖTÜ HABERİ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI
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KÖTÜ HABERİ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren grubun üyelerinden biri, kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

9GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVAŞIYOR
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GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVAŞIYOR

Ünlü şarkıcı, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirtti. Ancak hastalıkla elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını ifade etti.

10MAYIS AYINDAN BERİ SOSYAL MEDYADA YOKTU
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MAYIS AYINDAN BERİ SOSYAL MEDYADA YOKTU

2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubunun üyelerinden 38 yaşındaki Sarah Harding, kanserle savaştığını açıkladı.

11AYLAR SONRA KÖTÜ HABERLE DÖNDÜ
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AYLAR SONRA KÖTÜ HABERLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram paylaşımı yapan sonra da bugüne kadar sosyal medyada görünmeyen Harding, kötü haberi vermek için geri döndü.

12UMARIM HERKES GÜVENDEDİR
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'UMARIM HERKES GÜVENDEDİR'

Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.

13BİR DÖNEM MANŞETLERDEN İNMEZDİ
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BİR DÖNEM MANŞETLERDEN İNMEZDİ

Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.

14GELİŞMELERİ DUYURDU
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GELİŞMELERİ DUYURDU

Ekim ayında da yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tedavinin olumlu gittiğini açıkladı Sarah Harding. Basına konuşan bir arkadaşı, Harding'in ailesinin ve dostlarının yanından hiç ayrılmadığını, ama en büyük destekçisinin de annesi olduğunu söyledi. Arkadaşı, ünlü şarkıcının tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve iyiye gittiğini de ekledi.

15ANNESİNİN YAŞADIĞI ŞEHRE TAŞINDI
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ANNESİNİN YAŞADIĞI ŞEHRE TAŞINDI

Sarah Harding'in, hastalığının durumunu öğrendikten sonra annesinin yaşadığı Manchester'a taşındığı ve tedaviye orada devam ettiği de belirtildi.

16ŞU AN İÇİN EN İYİSİ
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'ŞU AN İÇİN EN İYİSİ'

Sarah Harding'in yakın dostları "Annesiyle birlikte olmak onun şu an bulunabileceği en iyi yer" diye yorum yaptı.

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