Kansere yakalanan ünlü şarkıcıdan haber var: Cesurum ve olabildiğince savaşıyorum

'ZORLUĞUNU İNKAR EDEMEM' Sarah Harding, herkesin kendisine karşı çok kibar olduğunu belirterek "Şu aralar her şeyin zor olduğunu inkar edemem. Fakat mümkün olduğunca güçlü bir biçimde savaşıyorum, olabildiğim kadar güçlü oluyorum" diye devam etti.