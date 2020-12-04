Kansere yakalanan ünlü şarkıcıdan haber var: Cesurum ve olabildiğince savaşıyorum
Kısa bir süre önce göğüs kanserine yakalandığını açıklayan ünlü şarkıcı Sarah Harding son durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Splash News, Instagram
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
'GÜÇLÜYÜM VE SAVAŞIYORUM'
Instagram sayfasında bir çocukluk fotoğrafına yer veren 38 yaşındaki Harding, cesur olduğunu ve elinden geldiğince güçlü bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.
2
Abone Ol
TEŞEKKÜR ETTİ
Harding, Instagram safyasında yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba! Son paylaşımıma aldığım bütün sevgi ve destek mesajları için teşekkür ederim" diyerek başladı.
3
Abone Ol
'ZORLUĞUNU İNKAR EDEMEM'
Sarah Harding, herkesin kendisine karşı çok kibar olduğunu belirterek "Şu aralar her şeyin zor olduğunu inkar edemem. Fakat mümkün olduğunca güçlü bir biçimde savaşıyorum, olabildiğim kadar güçlü oluyorum" diye devam etti.
4
Abone Ol
KİTAP YAZMA TEKLİFİ ALDI
Geçtiğimiz eylül ayında bir yayınevinin kendisine hayatıyla ilgili bir kitap yazmak isteyip istemediğini sorduğunu belirterek, bunun için iyi bir zaman olduğunu da belirtti.
5
Abone Ol
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI
Bir çocukluk fotoğrafını da paylaşan Sarah Harding, kitabını yazmaya başladığını ve neredeyse bitirmek üzere olduğunu da yazdı. Harding, bütün takipçilerine sevgilerini göndererek mesajını bitirdi.
6
Abone Ol
DESTEK MESAJLARI GELDİ
Sarah Harding'in paylaşımına bir zamanlar birlikte görev aldığı Girls Aloud adlı müzik grubunun üyeleri Cheryl, Kimberley Walsh, Nadine Coyle ve Nicola Roberts'tan da destek mesajları geldi.
7
Abone Ol
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI
2000'li yılların başında hareketli özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sarah Harding, geçtiğimiz ağustos ayında sosyal medya üzerinden kansere yakalandığını açıklamıştı.
8
Abone Ol
KÖTÜ HABERİ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI
Bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren grubun üyelerinden biri, kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.
9
Abone Ol
GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVAŞIYOR
Ünlü şarkıcı, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın vücudunun diğer bölümlerine de yayıldığını belirtti. Ancak hastalıkla elinden geldiği kadar güçlü bir şekilde savaştığını ifade etti.
10
Abone Ol
MAYIS AYINDAN BERİ SOSYAL MEDYADA YOKTU
2000'lerin başında müzik dünyasında fırtınalar estiren Girls Aloud adlı müzik grubunun üyelerinden 38 yaşındaki Sarah Harding, kanserle savaştığını açıkladı.
11
Abone Ol
AYLAR SONRA KÖTÜ HABERLE DÖNDÜ
Geçtiğimiz mayıs ayında Instagram paylaşımı yapan sonra da bugüne kadar sosyal medyada görünmeyen Harding, kötü haberi vermek için geri döndü.
12
Abone Ol
'UMARIM HERKES GÜVENDEDİR'
Harding, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Herkese merhaba. Umarım bu belirsiz zamanlarda herkes güvendedir" diyerek başladı.
13
Abone Ol
BİR DÖNEM MANŞETLERDEN İNMEZDİ
Bir dönem magazin basınının gündeminde de ilk sıralarda yer alan Harding, uzun süredir sosyal medyada olmadığı için kendisini merak eden herkese teşekkür edip, bunun anlamının çok büyük olduğunu söyledi.
14
Abone Ol
GELİŞMELERİ DUYURDU
Ekim ayında da yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tedavinin olumlu gittiğini açıkladı Sarah Harding. Basına konuşan bir arkadaşı, Harding'in ailesinin ve dostlarının yanından hiç ayrılmadığını, ama en büyük destekçisinin de annesi olduğunu söyledi. Arkadaşı, ünlü şarkıcının tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve iyiye gittiğini de ekledi.
15
Abone Ol
ANNESİNİN YAŞADIĞI ŞEHRE TAŞINDI
Sarah Harding'in, hastalığının durumunu öğrendikten sonra annesinin yaşadığı Manchester'a taşındığı ve tedaviye orada devam ettiği de belirtildi.
16
Abone Ol
'ŞU AN İÇİN EN İYİSİ'
Sarah Harding'in yakın dostları "Annesiyle birlikte olmak onun şu an bulunabileceği en iyi yer" diye yorum yaptı.