Kanseri yenip hayata tutundu... İkinci bebeğini onun yerine başkası doğurdu

HAMİLE KALAMAYINCA BU YÖNTEMİ SEÇTİ

Emekli model Tyra Banks York Banks Asla adını verdiği bir bebek sahibi oldu. Fotoğrafçı eski sevgilisi Eric Asla ile birlikte ebeveyn olma mutluluğu yaşayan Banks'in tercih ettiği yöntem taşıyıcı annelik oldu. Bunun nedeni de daha önce defalarca denemesine rağmen hamile kalmayı başaramamış olması. Banks, hamile kalmak için fazla yaşlı olduğunu düşünerek bir taşıyıcı anne yardımıyla bebek sahibi oldu.