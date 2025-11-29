Kanseri yenip hayata tutundu... İkinci bebeğini onun yerine başkası doğurdu

Güncelleme Tarihi:
Priyanka Chopra ile Nick Jonas da kızları Malti'ye taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu. Ama onun doğumundan sonra hemen alıp evlerine gidemediler. Ünlü çift, zorlu bir dönem geçirdi.
Chopra ile Jonas'ın kızı doğar doğmaz bazı sağlık sorunları yaşadı. Bunun üzerine minik bebek günlerce yoğun bakımda kaldı. Sonunda nihayet onu da sağlıklı bir şekilde kucaklarına alıp yeni hayatlarına başladılar.
Angela Basset ve kocası Courtney B. Vance ise çaresizlikten tayışıcı anne yöntemine başvurdu. Defalarca tüp bebek tedavisi gören Bassett başarısız sonuçların ardından taşıyıcı anne yöntemiyle ikizlerine kavuştu.
Robert De Niro'nun eski eşi Grace Hightower ilk kez anne olduğunda 42 yaşındaydı. Hamile kalmak için yaşını geç bulduğundan o da taşıyıcı anne yöntemini tercih etti. Ünlü aktörün karısı 55 yaşında da yine aynı şekilde bir başka bebeğin de annesi oldu.