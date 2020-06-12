Kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırıyor! Ölçüyü kaçırmadan yiyin

Çayın yeşili de siyahı da yararlı Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Siyah çay, yeşil çayın fermente edilmiş halidir. Yeşil çayda polifenoller siyah çaya göre daha fazla bulunduğu için yeşil çayın daha yararlı olduğu üzerinde duruluyor.