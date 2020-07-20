Kandilli ve AFAD’dan son depremler verileri – Deprem mi oldu?
Deprem, Türkiye’nin dört bir yanında ana gündem konusu olmayı sürdürüyor. Merkez üssü değişiklik gösteren ancak çevre illerde de hissedilen sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, özellikle sosyal medyadan sık sık ‘deprem mi oldu, nerede depren oldu?’ sorusunu gündeme getiriyor. İşte Kandilli ve AFAD’dan son depremler verileri…
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Son depremler verilerine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen son depremlerin şiddetini ve derinliğini resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. İşte, 20 Temmuz 2020 tarihli son depremler verileri
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Akdeniz'de deprem
Günün en hissedilir artçı depremi Akdeniz’den geldi. Kandilli Rasathanesi’bdeb edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde saat 00.03’de yerin 3.4 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem uzmanları inceledi! İşte İzmir'i etkileyen o fay
İzmir'de bir araya gelen deprem uzmanları, Urla ilçesindeki Yağcılar köyünde yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda ve 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip fay üzerinde hendek kazarak incelemelere başladı.
Yağcılar fayının bundan sonra ne zaman kırılabileceğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem tehlike analizinde kullanılan parametreleri elde etmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, "Fayın ne kadar sıklıkla deprem ürettiği tespit edildikten sonra bölgenin yapılaşmaya kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili önerilerde bulunabiliriz" dedi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN