Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri - Deprem mi oldu?
Deprem hatları üzerinde bulunan ülkemizde sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Gün boyu aralıklı olarak devam eden artçı depremler zaman zaman şiddetini artırabiliyor. Merkez üsleri değişen depremlerin çevre illerde de hissedilmesi ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ardından intertte son depremlere yönelik aramalar artıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...
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MUĞLA'DA DEPREM
Akdeniz'in Muğla Marmaris ilçesi açıklarında gece yarısı saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Akdeniz'de Muğla Marmaris ilçesi açıklarında saat 03.24'te deprem meydana geldi.
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Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Sarsıntı yerin 6.28 km altında gerçekleşti. Deprem Akdeniz'de Marmaris'e 155 km uzaklıkta gerçekleşti.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN