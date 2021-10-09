Kandil ne zaman? Yılın son kandili Mevlid Kandili'nin tarihi diyanet tarafından açıklandı
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ekim ayında idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Peki, her yıl tarihi değişen Mevlid Kandili bu yıl ne zamana denk geliyor? İşte Mevlid Kandili'nin tarihi...
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Mevlid kandili heyecanı devam ediyor. 2021 yılının son kandili olma özelliğini taşıyan Mevlid Kandili, bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler listesine göre, Mevlid Kandili 17 Ekim tarihinde idrak edilecek.
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Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
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MEVLİD NE DEMEK?
''Doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.
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MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.