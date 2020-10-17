Kandil ne zaman? İşte 2020 Mevlid Kandili tarihi

2020 son kandili olma özelliğini taşıyan Mevlid Kandili için sayılı gün kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler listesine göre, Mevlid Kandili ekim ayı içerisinde Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar tarafından idrak edilecek. Peki, yılın son kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2020 Mevlid Kandili tarihi…
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edilecek. Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.
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Kandil günlerinin ne zaman idrak edileceği her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim ile belli oluyor. Diyanet yayımladığı takvimle Mevlid Kandili’nin ekim ayı içerisinde idrak edileceğini duyuru ve tarihi açıkladı. Bu yıl Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
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MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.