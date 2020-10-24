Gündem Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 09:44 | 24 Ekim 2020 - 09:44

Kandil ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid Kandili tarihi

2020’nin son kandili olan Mevlid Kandili için sayılı gün kaldı. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, bu yıl ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Müslümanlar, her kandili olduğu gibi Mevlid Kandili’ni de ibadetlerle gerçekleşecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid Kandili tarihi…