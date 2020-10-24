Kandil ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid Kandili tarihi
2020’nin son kandili olan Mevlid Kandili için sayılı gün kaldı. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, bu yıl ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Müslümanlar, her kandili olduğu gibi Mevlid Kandili’ni de ibadetlerle gerçekleşecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid Kandili tarihi…
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2020 Mevlid Kandili için geri sayım devam ediyor. Mevlid Kandili İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Peki, kandil ne zaman, ayın kaçında? İşte Mevlid Kandili tarihi…
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler listesine göre, Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.
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MEVLİD NE DEMEK?
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. İslami takvimin ay takvimi, miladî takvimin ise güneş takvimi olmasından dolayı miladi takvimde mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı islamî ay başladığında sabitleme metodu kullanılır.
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MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.