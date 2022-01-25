Kandil ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre üç aylar ve kandil günleri

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar ve kandiller 2022 yılında da miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Peki kandiller ne zaman? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi...
Recep ayıyla başlayan üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ve en son 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.
Regaib Kandili: 2 Şubat 2022 Perşembe
Mirac Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe
Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba
Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma