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Kandil ne zaman 2022? Diyanet takvimine göre üç aylar ve kandil günleri

#Kandil#Üç Aylar#Kandil Ne Zaman 2022

Müslüman alemi için önemli bir yere sahip olan üç aylar ve kandillerin bu yıl hangi tarihlerde idrak edileceği araştırılmaya başlandı. Hicri takvime göre üç aylar 'Recep, Şaban, Ramazan' aylarında belirli tarihlerde kandiller ve bayramlar kutlanır. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, 2022 kandiller ne zaman? İşte Diyanet takvimine göre kandil ve üç aylar tarihleri...

1/3Kandil ne zaman 2022 Diyanet takvimine göre üç aylar ve kandil günleri

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar ve kandiller 2022 yılında da miladi takvime göre farklı tarihlere denk geliyor. Peki kandiller ne zaman? İşte 2022 Diyanet dini günler takvimi...

2/3ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayıyla başlayan üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ardından 4 Mart 2022'de Şaban ayı ve en son 2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

3/3KANDİLLER NE ZAMAN 2022

KANDİLLER NE ZAMAN 2022?

Regaib Kandili: 2 Şubat 2022 Perşembe

Mirac Kandili: 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili: 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili: 7 Ekim 2022 Cuma

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