Kandil ne zaman? 2020 kandil günleri ve Berat Kandili tarihi
2020'nin üçüncü kandili olan Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. Şubat ayında Regaib, Mart ayında ise Miraç Kandili'ni idrak eden Müslümanlar, nisan ayında ise Berat Kandili heyecanı yaşıyor. Peki, Berat Kandili bu yıl tam olarak ne zaman idrak edilecek? İşte 2020 Yılı Dini Günler Listesi…
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Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek. Ayrıca TRT 1'de "Kandil Özel" özel programı yayınlanacak. Peki, Berat Kandili bu yıl ne zamana denk geliyor?
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2020 kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Günleri Listesinde yer alıyor. Bu yılın takvimine göre Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.
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İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. 2020'nin son kandili Mevlid Kandili ise 2020'de idrak edilecek.