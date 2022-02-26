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Kandil namazının kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Miraç Kandili namazında okunacak dualar ve sureler

#Miraç Kandili#Kandil Namazı#Diyanet

Kandil namazı, Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanların gündeminde yer alıyor. Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk olan Miraç Kandili'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olacak olanlar kandil namazını kılarak dualarını edecekler. Diyanet takvimine göre 27 Şubat'ta idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler arasında Allah rızası için namaz kılmak tavsiye ediliyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Miraç Kandili namazında okunacak dualar ve kılınış şekli.

1/5Kandil namazının kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte Miraç Kandili namazında okunacak dualar ve sureler

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, sorusu 27 Şubat'ta idrak edilecek olan kandil gecesi öncesi vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kameri takvime göre, Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece idrak edilen Miraç Kandili'nde tesbih namazı kılınabilecek namazlar olarak öneriliyor. Manevi heyecanla beklenen bu gecede, kandil namazı nasıl kılınır, sorusuna vatandaşlar Diyanet bilgisi ile yanıt bulacaklar. Miraç gecesinde tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

2/5KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR

KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

3/5TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

4/5Kandil namazının kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat İşte Miraç Kandili namazında okunacak dualar ve sureler

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

5/5MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

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#Miraç Kandili#Kandil Namazı#Diyanet