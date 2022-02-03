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KANDİL namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Regaip Kandil namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte kandil namazının kılınışı için Diyanet bilgisi

#Regaip Kandili#Diyanet#Namaz

Kandili namazının nasıl kılınacağı, bu mübarek günle gündeme geldi. Regaip Kandili namazı ve nasıl niyet edileceği, mübarek günde merak konusu oldu. Kandil namazı, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. İslam dünyasında önemli yeri olan mübarek üç ayların gelişini temsil eden Regaib Kandili, 2022 Diyanet takvimine göre 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girişin manevi heyecanını yaşayanlar, bu mübarek gecede namaz kılarak dualarını idrak edecekler. Peki, Regaib Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte, Diyanet bilgisi ile Regaip Kandili namazının kılınışı hakkında bilgiler.

1/5KANDİL namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir Regaip Kandil namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur İşte kandil namazının kılınışı için Diyanet bilgisi

Regaip Kandili namazının saat kaçta ve nasıl kılınacağı, bu mübarek gecede ibadetlerini ihya etmek isteyen vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Dini kaynaklara göre, Regaib Kandili'nde yapılması gereken ibadetler arasında Allah rızası için namaz kılmak önem arz ediyor. 3 Şubat gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler için tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Kandil akşam ezanı ile başlayacağı için, ibadetler de bu doğrultuda gerçekleşebilir.

2/5KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR

KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

3/5KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR

KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

4/5TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

5/5KANDİL namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir Regaip Kandil namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur İşte kandil namazının kılınışı için Diyanet bilgisi

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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