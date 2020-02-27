Kandil namazı nasıl kılınır? Kandil namazı saat kaçta? Regaip Kandili namazı kılınışı
Regaip Kandili namazı bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konu olmaya başladı. Kandil namazı saat kaçta kılınacak sorusuna da cevap arayan vatandaşlar, akşam saatlerinde ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre kandil namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı ve kandil namazı saati hakkında detaylı bilgiler
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Kandil namazı saatleri, illere göre farklılık gösterecek. İbadet etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kandil namazı saatleri aralığında ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, kandil namazı nasıl kılınır? İşte, kandil namazının kılınışı hakkında merak edilen bazı bilgiler
KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.
Dolayısıyla bu ibadet saatleri illere göre şu şekilde değişkenlik gösterebilir;
Ankara'da Akşam Namazı 18.44/ Yatsı Namazı 20.01 İstanbul'da Akşam Namazı 18.58/ Yatsı Namazı 20.17 İzmir'de Akşam Namazı 19.08/ Yatsı Namazı 20.24 Adana'da Akşam Namazı 18.36/ Yatsı Namazı 19.50 Bursa'da Akşam Namazı 18.59/ Yatsı Namazı 20.17
Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
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Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
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Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
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Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).