Kandil mesajları resimli yeni -2020 kısa yazılı ve resimli Berat Kandili mesajları
Bu mübarek geceye has olarak Anlamlı ve resimli kandil mesajları ile yakınlarına güzel dileklerini iletmek isteyen Müslümanlar, Yüce Yaradan’a ellerin açılacağı bu günde en anlamlı sözlere gönderilerinde yer verecek. Allah-ü Teala’nın ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim...’ dediği Berat Gecesi’nde eş, dost ve akraba ile bağlar kurulacak, Resimli Berat Kandili mesajları buna vesile olacak. İşte, yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden anlamlı resimli kandil mesajları seçenekleri
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Kandil mesajları Berat Gecesini ihya edildiği bu mübarek günde resimli ve yeni seçenekleri ile gönderileri süslüyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak isteyenlerin resimli kandil mesajları, SMS üzerinden paylaşım yapmak isteyenlerin ise yazılı ve kısa Berat Kandili mesajları seçeneklerini araştırdığı bu günde, kalbin en derin yerinden Rahmân’a doğru bir yol açma imkanı var olacak. İşte, tövbe etmenin, Yaradan’a yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vakti olan Berat Gecesi için paylaşımlarınızda yer vereceğiniz en güzel kandil mesajları seçenekleri
Bugün, nefsimizi terbiye edip, vicdani bir muhasebe yaparak gönül bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bir gün olsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.
Berat Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.
Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Bu geceyi hayırla geçirme dileğiyle...Berat Kandiliniz mübarek olsun.
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Mübarek Berat Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu güzel günün başta ülkemiz olmak üzere bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum
Bu gece Yüce Allah’tan dileme, talepte bulunma, bağışlanma ve kurtuluşa ermek için çok büyük bir fırsat. Bu geceyi güzel geçirebilmek dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.
Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum
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11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandilimiz mübarek olsun.
Rabbim cümlemizi, beraatini alanlardan eylesin inşallah. Hayalini kurduğunuz güzellikler sizi hayırlısı olup bulsun. Dualarınız kabul olsun, hem dünyanız hem ahiretimiz af ve afiyet içinde olsun.
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Ne güzel duadır: “Allahım, Senin benden başka merhamet edeceğin kulun çok, ama benim Senden başka af dileyecek kapım yok...” Bu mübarek günde, rabbimin kapısından çevirmediği kullarından olabilmek dileğiyle kandilimiz mübarek olsun...
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu günde, dualarda birleşmek dileğiyle Berat Kandilimiz ve cumamız hayırlı olsun inşallah
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Büyük hayır ve iyiliklere ulaşmamız, şerlerin de uzak olması dileğiyle. Berat Gecemiz Mübarek olsun.
Ne güzel duadır: “Allahım, Senin benden başka merhamet edeceğin kulun çok, ama benim Senden başka af dileyecek kapım yok...” Bu mübarek günde, Rabbimin kapısından çevirmediği kullarından olabilmek dileğiyle kandilimiz mübarek olsun...
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‘Bir insanın hayatta olabileceği en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır’ demiş Şems En güzel en kalpten edilen dualar yolumuza ışık, kalbimize huzur olsun.
Mübarek Gecelere ulaşıldığında şöyle dua edin: Allahım! Sen affetmeyi seversin; beni affet!...
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Bize “Şah damarımızdan" daha da yakınsın. Derdimizi, Hüznümüzü, Kalbimizi Bizden daha iyi anlarsın. Bizlere güç ver bizleri kudretinden esirgeme Yarabbi… Berat Kandili mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Kandil ve Cuma. Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.
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Berat Kandilimiz ve Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın; dualarımızı kabul eylesin.
''O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.'' BeratKandili ve Cumanız hayırlara vesile olsun.
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Râsûlullah Aleyhisselâm buyuruyor; “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." Hem kandiliniz hem cumanız mübarek olsun.
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Bütün Müslüman aleminin BERAT KANDİLİ mübarek olsun Semaya açılıp dua eden elleriniz elbet ki boşa değildir. Yürekten istenen dualarınız kabul olsun dilerim.
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"Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.'' (Rad/28) Ramazan’ın habercisi Berat Kandili'nin İslam alemine ve insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ederim. Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.
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Birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, ellerimizi semaya, gönüllerimizi birbirimize açtığımız bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa, ülkemize bereket, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.