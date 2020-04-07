Kandil mesajları resimli yeni -2020 kısa yazılı ve resimli Berat Kandili mesajları

Kandil mesajları Berat Gecesini ihya edildiği bu mübarek günde resimli ve yeni seçenekleri ile gönderileri süslüyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak isteyenlerin resimli kandil mesajları, SMS üzerinden paylaşım yapmak isteyenlerin ise yazılı ve kısa Berat Kandili mesajları seçeneklerini araştırdığı bu günde, kalbin en derin yerinden Rahmân’a doğru bir yol açma imkanı var olacak. İşte, tövbe etmenin, Yaradan’a yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vakti olan Berat Gecesi için paylaşımlarınızda yer vereceğiniz en güzel kandil mesajları seçenekleri



Bugün, nefsimizi terbiye edip, vicdani bir muhasebe yaparak gönül bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bir gün olsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.



Berat Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.



Berat Kandili, aynı zamanda başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının habercisidir. Bu geceyi hayırla geçirme dileğiyle...Berat Kandiliniz mübarek olsun.



