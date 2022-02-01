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KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun!

#Regaip Kandili#Whatsapp#Kandil Mesajları

Regaip Kandili mesajları 2022 yılının en güzel ve anlamlı seçenekleri ile gönderilerde yer almaya başladı. İslam aleminde mübarek olan Regaip Kandili'nde sevdiklerinden uzakta olan vatandaşlar, kalplerinden geçen dilekleri iletebilecekleri bu anlamlı günü vurgulayan anlamlı, uzun ve kısa resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri yakınlarına iletecekler. Whatsapp ve SMS üzerinden gönderilecek olan ayetli kandil mesajları Regaip Kandili'nde sevdiklerinizi hatırlayıp onlara 'Hayırlı Kandiller' dilemenin en iyi yolu olarak. İşte, Kandil gecesi için uzun, kısa, hadisli, yazılı ve görselli 2022 resimli kandil mesajlarından örnek derlemeler.

1/7KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun

'Hayırlı Kandiller' dileklerine yer verecek olan anlamlı ve resimli kandil mesajlarını paylaşarak, bu anlamlı geceyi taçlandıracaklar. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girdiğimiz bu mübarek ve manevi gecede, en güzel, anlamlı, dualı kandil mesajlarını paylaşarak dua bekleyen sevdiklerinizi ihya edebilirsiniz. 'Kandiliniz Mübarek Olsun' dilekleri için farklı ve yeni alternatifler arıyorsanız anlamlı ve bol seçenekli kandil mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

2/7REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil’iniz mübarek olsun.

Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.

3/7KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun

Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.

4/7KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

5/7KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun

Acı nereye dokunuyorsa, amin’er oraya şifa olsun. Regaip Kandil’imiz mübarek olsun ...

Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun.

Her kandil gecesi çocuklar gibi şendik. Duâlar, Kur'anlar, nafileler, muhabbetler, çaylar, kandil simitleri. Kandiliniz mübarek olsun...

Bugün bütün güzel dilek ve dualarınız kabul olsun.. Hayırlısı olsun...

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

6/7KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

7/7KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.

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#Regaip Kandili#Whatsapp#Kandil Mesajları