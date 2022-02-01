KANDİL MESAJLARI RESİMLİ: Whatsapp için anlamlı, uzun-kısa, dualı ve en güzel 2022 Regaip Kandili mesajları - Kandiliniz mübarek olsun!

'Hayırlı Kandiller' dileklerine yer verecek olan anlamlı ve resimli kandil mesajlarını paylaşarak, bu anlamlı geceyi taçlandıracaklar. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girdiğimiz bu mübarek ve manevi gecede, en güzel, anlamlı, dualı kandil mesajlarını paylaşarak dua bekleyen sevdiklerinizi ihya edebilirsiniz. 'Kandiliniz Mübarek Olsun' dilekleri için farklı ve yeni alternatifler arıyorsanız anlamlı ve bol seçenekli kandil mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil’iniz mübarek olsun.
Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.
Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.
Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.
Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
Acı nereye dokunuyorsa, amin’er oraya şifa olsun. Regaip Kandil’imiz mübarek olsun ...
Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun.
Her kandil gecesi çocuklar gibi şendik. Duâlar, Kur'anlar, nafileler, muhabbetler, çaylar, kandil simitleri. Kandiliniz mübarek olsun...
Bugün bütün güzel dilek ve dualarınız kabul olsun.. Hayırlısı olsun...
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun.