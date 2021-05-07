Kandil mesajları (resimli-resimsiz) - Kadir Gecesi'nde Kandil mesajları da ilgi görüyor
Kadir Gecesi'nde Kandil mesajları da ilgi görüyor. Kandil mesajları, yıl içerisinde idrak edilen kandil tarihlerinde en çok araştırılan konularından biri olmayı sürdürüyor. Berat, Regaip, Miraç Kandili'nde kalplerinden geçen dilekleri ve duaları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, resimli ve resimsiz kandil mesajlarını inceliyor. Önemli dini günlerde sizler de kandil mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte resimli-resimsiz kandil mesajları örnekleri...
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Kandil mesajlarıyla mübarek kandil günlerinin önemi anlatılıyor. Kandil mesajları, kandil geceleri pek çok mecrada paylaşılacak. Kandiller zincirinin ilk halkasını oluşturan Regaip Kandili'nin yanı sıra diğer kandil günlerinde de kandil mesajları uzakta olan sevdiklerimize olan sevgimizi göstermede fırsat sunuyor. İşte kandil günleri paylaşabileceğiniz kandil mesajları...
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Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız kandiliniz mübarek olsun.
Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
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Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.
Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır.
Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandiliniz Mübarek Olsun.
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Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.
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Bu gecenin ülkemize, dünyaya ve hepimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
Mübarek Kandilin, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, hürriyet ve memleket hasreti çeken bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması temennisiyle, İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.
Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.