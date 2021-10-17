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Haber Giriş: 17 Ekim 2021 - 11:06 | 

Kandil mesajları 2021: Kısa, resimli sözler ile Mevlid Kandili mesajı seçenekleri

Kandil mesajları 2021, Hz. Peygamber’in doğum yıl dönümü vesilesiyle pek çok Müslümanın paylaşımlarında yer bulacak. Yüzyıllardır süregelen Mevlid Kandili vecibelerinde toplu halde Kur’an okunmuş ve Resûl-i Ekrem’e dair sohbetlerin akabinde yemekler ikram edilmiş, ibadetler yerine getirilmiştir. Kandil mesajları ise çağımızın bir getirisi olan teknolojinin ortaya çıkardığı vecibelerden olmaya başladı. İşte, yakınlarınız ile paylaşabileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı, resimli kandil mesajları seçenekleri

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1

Kandil mesajları 2021, bugün idrak edilecek olan Mevlid Kandili dolayısıyla büyük öneme sahip olacak. Resimli kandil mesajları aracılığıyla bugüne anlam katacak olan Müslümanlar, internet üzerinden en güzel kandil mesajları ve sözleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde idrak edileceği duyurulan Mevlid Kandili, bugün de camilerde ibadetlerin gerçekleşeceği anlara tanık edecek. İşte, kısa, resimli sözler ile Mevlid Kandili mesajı seçeneği ve anlamlı, etkileyici kandil mesajları alternatifleri

2

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Rahmet elçisi Hz. Muhammed’in Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

3MEVLİD KANDİLİNE ÖZEL KANDİL MESAJLARI

MEVLİD KANDİLİNE ÖZEL KANDİL MESAJLARI

Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

4

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

5

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili’miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile #MevlidKandili

6

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

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